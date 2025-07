Polícia suspeita que aluna trans da Unesp desaparecida está morta

Carmen de Oliveira Alves, uma mulher trans de 25 anos, foi vista pela última vez em 12 de junho, ao sair do campus da instituição onde estuda zootecnia. Ela havia feito uma prova naquela data. As buscas pela jovem mobilizam autoridades e voluntários. Mutirões são realizados diariamente à procura de pistas sobre o paradeiro dela.

O desaparecimento de uma aluna da Unesp (Universidade Estadual Paulista) em Ilha Solteira, no interior paulista, causa comoção na cidade de 25 mil habitantes. A polícia já trata o caso como feminicídio, mas não há sinal do corpo.

Os investigadores descobriram que o último lugar no qual Carmen esteve foi a casa do namorado, em um sítio no município e, na noite desta quinta-feira (10), cumpriu mandado de prisão contra o homem. Também foi detido um policial militar da reserva apontado como amante do suspeito.

A reportagem não conseguiu as defesas dos presos.

Miguel Rocha, delegado responsável pelo caso, diz haver indícios de que a dupla matou e ocultou o corpo da estudante. Ele já confirma a morte. Entretanto, nenhum vestígio da vítima foi encontrado.