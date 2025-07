Unesp divulga aprovados no vestibular de inverno 2025

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) divulgou nesta sexta-feira (11) o resultado do vestibular de inverno 2025. A lista com os nomes dos aprovados está disponível no site da Vunesp (Vestibular da Universidade Estadual Paulista), responsável pela organização da seleção.

O processo seletivo ofereceu 144 vagas em cursos de engenharia no campus de Ilha Solteira, no interior de São Paulo. As aulas são em período integral. Segundo a universidade, foram oferecidos os cursos de engenharia agronômica, civil, elétrica e mecânica.

Outras 16 vagas serão preenchidas com base no desempenho no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2023 ou 2024.