Corinthians treina com Memphis 'de boa' após sumiço

Porém, os esforços da diretoria parecem ter valido a pena, após nova polêmica com o camisa 10. Memphis estava "de boa" no gramado, distribuiu sorrisos aos companheiros e brincou bastante na roda de bobinho do aquecimento.

O UOL apurou que Fabinho e Osmar se aproximaram bastante desde o início da gestão interina. Os cartolas procuram alinhar as expectativas do elenco a respeito de reforços, que possivelmente só chegarão após o dia 9 de agosto ?data da votação do impeachment de Augusto Melo em última instância.

Outra boa notícia para a torcida foi o retorno de Yuri Alberto às atividades com bola. O camisa 9 participou dos trabalhos iniciais com o restante do elenco, inclusive no bobinho.