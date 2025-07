Zagueiro do Real se desculpa após falhas no Mundial

O zagueiro Raúl Asencio, do Real Madrid, pediu desculpas após as recentes falhas na Copa do Mundo de Clubes, sendo a mais recente delas na eliminação para o PSG pela semifinal.

"Termina uma temporada onde realizei o sonho de fazer parte do melhor clube do mundo, mas que terminou da maneira que eu menos queria. Sinto que não estava à altura de um Mundial de Clubes, que exigia o máximo, mas agora é hora de desligar e recarregar baterias", escreveu Asencio, em postagem no Instagram

O zagueiro falhou ao tentar dominar a bola dentro da área, e o PSG abriu o placar na semifinal. Os franceses golearam o time merengue por 4 a 0 e se classificaram para a final contra o Chelsea.