Vagem com ovos

Ingredientes

300 gramas de vagem

3 ovos

1 cebola pequena

1 dente de alho

2 colheres (sopa) de azeite

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Salsinha e cebolinha

1 pitada de bicarbonato

Dia desses, recebi a visita de amiga de quem gosto muito. Ela é pessoa de personalidade forte, mas ao mesmo tempo guarda em si uma ternura que nem sempre se divisa. Entretanto, a doçura está na alma dela e aparece em determinadas ocasiões. Por exemplo, quando fala de sua infância em São Gotardo, num pequeno sítio onde o pai cultivava ‘umas vacas e um cafezinho’. Pelo seu relato tudo era difícil, mas havia o encantamento que só as crianças percebem.

Minha amiga retornou a São Gotardo, cidade natal, no mês passado, com toda sua família, muitos irmãos e sobrinhos. Foram rever suas origens e esse tipo de resgate nutriu nossa conversa. No item ‘sabores que moram no coração’, ela me disse que a mãe, para conseguir preparar alimentos saborosos e nutritivos, precisava se virar nos trinta. E a necessidade, sabemos, é a mãe das invenções.