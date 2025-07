Dois PMs são presos por morte de homem rendido em Paraisópolis

Os dois policiais foram presos em decorrência da morte de Igor Oliveira de Moraes Santos. Segundo a PM, ele já tinha sido internado na Fundação Casa quando era menor de idade por atos infracionais análogos a roubo e tráfico de drogas.

De acordo com o coronel, ele estava com as mãos na cabeça quando os dois PMs dispararam. Não foi possível identificar quantos tiros foram disparados, mas foram usados calibres 12 e .40, segundo a polícia. Eles foram indiciados por suspeita de homicídio doloso, ou seja, com intenção de matar.

A PM também afirmou que outros três presos junto com Igor também tinham antecedentes criminais por infrações como roubo, tráfico de drogas e furto. Nas mochilas dos suspeitos, segundo a polícia, foram encontrados 595 porções de maconha, 520 porções de cocaína, 22 frascos de lança-perfume, além de porções de maconha sintética, ecstasy, MDMA, e R$ 1.300 em dinheiro.