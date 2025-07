Barricada, arrastão, fogo e tiros após morte de suspeito; VÍDEO

Barricadas em chamas, ônibus incendiado e intenso tiroteio marcaram o início da noite dessa quinta-feira (10) nos arredores de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. A avenida Giovanni Gronchi e ruas próximas foram interditadas em meio à tensão e confronto com a polícia.

A ofensiva policial é executada após a morte de um homem apontado como envolvido no latrocínio do sargento André Paulo Marcone, assassinado no último sábado (5), na zona leste da capital. O suspeito, cuja identidade não foi divulgada, foi localizado em Mauá e baleado durante troca de tiros com equipes da ROTA. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Nardini, mas não resistiu.