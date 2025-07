Menina de 12 anos some após conhecer homem pela internet

"Imediatamente, liguei para ela, mas já estava dando caixa-postal e está dando caixa-postal até hoje. Minha desconfiança é de que ela tenha ido para São Paulo encontrar esse rapaz porque o DDD dele era 011, mas não dá muito para saber. Estou postando em todos os lugares para ver se a gente encontra", disse, no último domingo.

Maria relata que a filha conhece pouco a região, pois foi morar em Santos em dezembro de 2024. Antes disso, morava no Ceará com a família do pai.

"Ela morava lá com o pai. Ele morreu faz cinco anos. Ela ficou com as tias. Mas agora veio morar comigo. Tenho guarda compartilhada com a avó, mãe do pai dela, que também mora aqui em Santos. Ela sempre foi obediente, boazinha, nunca deu trabalho. Acho que ela fugiu para encontrar esse rapaz", finalizou.