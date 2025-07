Mulheres relatam queimaduras nos olhos pós-sérum da Virgínia

Consumidoras relataram ao g1 reações graves após usarem o sérum para cílios e sobrancelhas da marca Wepink, da influenciadora Virgínia Fonseca. A cabeleireira Lidiane Herculano, de 45 anos, contou que, após aplicar o produto antes de dormir, sentiu ardência, teve a visão embaçada e acabou diagnosticada com queimaduras na córnea. “Parecia gilete cortando os meus olhos”, relatou. Segundo ela, foram quatro dias de dor intensa e dependência total para realizar tarefas simples.

Além de Lidiane, há pelo menos dez registros similares no site Reclame Aqui, em que usuárias relatam inflamações, alergias e necessidade de atendimento médico após o uso do produto. O sérum é vendido com a promessa de estimular o crescimento de cílios e sobrancelhas, mas médicos ouvidos pelo g1 alertam que ele não passou por testes oftalmológicos, apenas dermatológicos — o que é insuficiente para garantir segurança em caso de contato com os olhos.