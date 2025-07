Encontrada morta menina de 11 anos que caiu em cânion; VÍDEO

A menina Bianca Zanella, de 11 anos, foi encontrada morta na noite desta quinta-feira (10), cerca de dez horas após cair de um mirante no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul. A informação é do g1.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ela caiu por volta das 13h30. A vítima foi localizada com a ajuda de drones a cerca de 70 metros do ponto onde despencou, mas o resgate por cordas, dificultado pelas condições climáticas, só foi concluído por volta das 23h, quando os socorristas confirmaram a morte.