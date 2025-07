Fazendeiro mata veterinário, desova corpo e foge

O pecuarista Paulo Afonso de Lima Lange, de 66 anos, é suspeito de matar a tiros o vizinho Volnei Kommers Beutinger, de 52, na manhã dessa quinta-feira (10), em sua propriedade no distrito de Itahum, zona rural de Dourados (MS). Após o crime, o autor removeu o corpo da cena do crime e o levou até a fazenda da vítima, onde o deixou antes de fugir. O homem está foragido.

Segundo a Polícia Civil, Volnei, que era médico veterinário e também produtor rural, foi até a propriedade de Paulo para procurar um boi e discutiu com o filho do fazendeiro. Na sequência, houve agressões físicas e o proprietário efetuou vários disparos, um deles atingindo o peito da vítima, que morreu no local.