Deputado rasga homenagem a Trump na Assembleia; VÍDEO

Kemp acusou Trump de usar “bravatas” e de querer intimidar o STF, que julgará Jair Bolsonaro por tentativa de golpe. Já João Henrique Catan (PL) saiu em defesa do norte-americano, acusando o governo Lula de romper com valores democráticos ao se aproximar de regimes como o Irã e a China.

A sobretaxa de 50% imposta por Donald Trump a produtos brasileiros gerou forte reação na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. O deputado Pedro Kemp (PT) rasgou em plenário a moção de congratulação ao presidente dos EUA, aprovada no início do ano, e criticou o que chamou de tentativa de interferência na soberania nacional.

O deputado Pedro Pedrossian Neto (PSD) alertou para os riscos diplomáticos e econômicos, defendendo que o Brasil responda com base nas regras do comércio internacional. O presidente da Assembleia, Gerson Claro, também pediu diálogo diante do impacto da medida no país e no estado.