Criança cai de cânion em parque no RS; Bombeiros fazem buscas

Uma criança caiu de um mirante no cânion Fortaleza, em Cambará do Sul (RS), na tarde desta quinta-feira (10). Segundo o Corpo de Bombeiros, ela foi localizada com o uso de um drone com sensor térmico, e equipes se preparam para chegar até o ponto onde ela está. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Andrews Mohr, a menina de 11 anos é turista de Curitiba (PR) e visitava o Parque Nacional da Serra Geral com os pais.

Procurada, a administração do parque não respondeu até a publicação desta reportagem.