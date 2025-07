Lula: Bolsonaro deveria assumir responsabilidade por taxação

O presidente Lula (PT) voltou a criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela imposição de tarifa de 50% aos produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"O ex-presidente da República deveria assumir a responsabilidade porque ele está concordando com a taxação do Trump ao Brasil. Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump", disse Lula em entrevista à Record.

Na carta em que falou sobre a sobretaxa, o presidente dos EUA citou os processos que tramitam na Justiça brasileira contra Bolsonaro, fez críticas ao Judiciário brasileiro e afirmou que o ex-mandatário está sendo perseguido.