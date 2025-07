Como foi desempenho dos convocados por Ancelotti no Mundial

Dos 25 convocados por Carlo Ancelotti em sua primeira lista como treinador da seleção brasileira, onze disputaram a Copa do Mundo de Clubes. É praticamente metade dos seus eleitos contra Equador e Paraguai. A um ano da Copa de seleções, importante entender como foi o desempenho dos que podem voltar aos Estados Unidos daqui a um ano, para tentar o hexacampeonato mundial.

O maior destaque, Marquinhos, capitão do Paris Saint-Germain, segundo brasileiro a levantar com a braçadeira a taça de vencedor da Liga dos Campeões. A grande decepção, Vinicius Júnior.

Quem é quem

Marquinhos foi o capitão do Paris Saint-Germain em cinco das seis partidas que levaram o campeão da Europa à finalíssima. Não falhou em nenhum jogo e não estava em campo no gol de Igor Jesus, do Botafogo, único gol sofrido pelo PSG na campanha. Seu companheiro de clube e seleção, o também zagueiro Beraldo, foi titular contra o Real Madrid. Muito bem. Mas estava na jogada contra Igor Jesus, do Botafogo. Entrou no segundo tempo contra o Bayern. Marquinhos, nota 8. Beraldo, 6,5.