MP investiga morte de adolescente indígena após parto

No procedimento que instaurou para apurar o caso, o MPF enviou ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Marabá para que se manifeste sobre as medidas hoje implementadas para reprimir a violência obstétrica no Hospital Materno Infantil do município, além de solicitar as taxas de morbimortalidade materna, perinatal e neonatal registradas na unidade. A investigação criminal será de responsabilidade do Ministério Público estadual, pela 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Marabá.

Segundo consta em documento de 2024, o hospital tem histórico de casos do tipo. Em 2022, uma ação ajuizada pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do Pará contra o município e o Hospital Materno Infantil pediu providências que interrompessem os casos de violência obstétrica no hospital.

Em 2024, o MPF se manifestou no processo, concordando com os pedidos da OAB-PA e pedindo à Justiça para figurar como coautor do processo. No documento, consta que 48 casos de violência obstétrica foram denunciados ao Ministério Público estadual entre 2016 e 2021.