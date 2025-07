PSG atropela Real Madrid e vai à final contra o Chelsea

Fabián Ruiz abriu o placar para o PSG aos 6 minutos do 1º tempo. No lance, Doué cruza rasteiro, Asencio falha ao fazer o corte no meio da área e é desarmado por Dembélé. Fabián Ruiz só tem o trabalho de finalizar.

O PSG atropelou o Real Madrid na tarde desta quarta-feira (9), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e vai à final do Mundial de Clubes contra o Chelsa, neste domingo (13).

O segundo gol do PSG veio logo em seguida, aos 8 minutos. Rudiger recebe de Bellingham, toca na bola com o pé esquerdo ao tentar recuar de direita, falha e entrega para Dembélé, que arranca, chuta rasteiro de canhota e marca.

Aos 24 minutos, Fabián Ruiz faz o terceiro gol do PSG. Hakimi toca para Dembélé, recebe de volta e cruza para Fabián Ruiz, que bate no canto esquerdo Courtois, que fica imóvel.

O PSG fechou o passeio aos 42 minutos do 2º tempo. Hakimi aproveitou Courtois, do Real, completamente fora do gol, cruza rasteiro para Barcola, que encaminha para Gonçalo Ramos. Ele gira, bate firme no canto direito do gol e faz 4 a 0.