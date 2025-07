Monitor usou pá para parar ataque de adolescente no RS

O monitor começou a gritar para que os alunos fugissem. Seguindo o que chamou de ''instinto'', Luís passou a alertar outros professores e funcionários para saírem o mais rápido possível da escola com as crianças.

Conhecido como ''tio Pelé'', ele arrumava os brinquedos das crianças quando o jovem entrou no local. Ao Zero Hora, da TV RBS, o homem contou que decidiu acompanhar o menino, que havia pedido para ir ao banheiro. ''Ele estava com a mochila nas costas, tirou uma faca e começou a querer agredir as crianças'', lembra.

O homem pegou uma pá do depósito da instituição e atingiu o adolescente nas costas. O suspeito ficou contido até a chegada da Brigada Militar. ''Ataquei ele com a pá. Tenho que me doar por essas crianças. Eu tenho que morrer no lugar dessas crianças'', falou.

Para ele, a tragédia teria sido ainda maior se não o tivesse parado. ''A tragédia ia ser muito maior. Muitas pessoas, muitas crianças iam perder as vidas'', relata.

Entenda o caso

O agressor, de 16 anos, foi até a Escola Maria do Nascimento Giacomazzi e invadiu uma sala de aula. Os alunos atacados eram de uma turma do terceiro ano do ensino fundamental. A instituição municipal tem 152 estudantes.