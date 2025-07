Empresária morre durante cirurgia plástica

A paciente foi operada pelo cirurgião plástico Edgar Lopez, especializado em lipo HD e mamoplastia. O médico não é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). Ele é formado em medicina pela Universidad Nacional Federico Villarreal, em Lima, no Peru, com revalidação do diploma pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

A defesa do profissional disse que "a paciente foi submetida a um procedimento cirúrgico eletivo, realizado em ambiente hospitalar adequado, com todos os exames pré-operatórios em conformidade, e seguindo rigorosamente os protocolos de segurança e acompanhamento médico".

Para a equipe médica, a paciente evoluiu com uma complicação grave, compatível com embolia pulmonar. O médico diz que se trata de um evento raro, "mas reconhecido na literatura médica como possível, mesmo com todas as medidas preventivas adotadas".