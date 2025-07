Ancelotti já pagou multa de R$ 2,4 mi não deve ir para a prisão

A reportagem teve acesso à sentença que condenou o treinador italiano. O documento afirma que Ancelotti não declarou pagamentos de direitos de imagem feitos pelo Real Madrid para uma empresa no Reino Unido, da qual ele era sócio.

Os juízes avaliaram que a omissão desses valores na declaração do Imposto de Renda tinha como objetivo fraudar os cofres públicos da Espanha. A infração se enquadra no artigo 305 do Código Penal espanhol.

De acordo com a sentença, Ancelotti "é responsável criminalmente por sua participação direta e pessoal nos fatos, conforme previsto no Artigo 28 do Código Penal".