Senado reabre discussão sobre voto impresso

Relator do projeto do novo Código Eleitoral, o senador Marcelo Castro (MDB-PI) já havia cedido à pressão de parlamentares ligados ao ex-presidente e suavizou a proposta de estabelecer na legislação punição à divulgação de fake news contra candidatos e contra o processo eleitoral.

Pelo texto anterior, está sujeito a pena de 1 a 4 anos, majorada em alguns casos, quem divulgar na propaganda eleitoral fatos sabidamente inverídicos contra adversários ou que resultem no embaraço, "desestímulo ao exercício do voto e deslegitimação do processo eleitoral".

Castro inseriu uma redação dizendo não configurar crime "a mera crítica ou opinião acerca do serviço eleitoral e do processo de votação, apuração e totalização de votos". A mudança, porém, não amenizou a rejeição desse bloco.