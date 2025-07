STF concede prisão domiciliar a prefeito de Palmas após infarto

A PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu realização de exames. O órgão quer verificar o estado de saúde do prefeito e solicitou informações à unidade prisional sobre a continuidade dos tratamentos médicos.

O pedido de prisão domiciliar foi concedido pelo ministro Cristiano Zanin, relator dos processos no STF envolvendo o prefeito. A substituição da prisão pela domiciliar havia sido feita antes de Siqueira Campos sofrer o infarto. "Agora trabalharemos na revogação da preventiva", disse à reportagem o advogado Juvenal Klayber.

O STF (Supremo Tribunal Federal) concedeu prisão domiciliar para o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), 66, investigado por vazar informações do STJ (Superior Tribunal de Justiça). Ele sofreu um infarto no início desta semana no quartel em que estava preso há duas semanas.

Inicialmente, a PGR se manifestou contra os pedidos da defesa e pediu a manutenção da prisão preventiva. Contudo, após novos requerimentos e a análise da documentação, o STF solicitou uma nova manifestação do órgão.

A pedido da PGR, Zanin também determinou a constituição de uma junta médica oficial para avaliar as condições do prefeito, segundo a defesa. A junta teve prazo de 48 horas para apresentação de parecer. Relatórios e informações adicionais apontaram para "debilidade de saúde do investigado".

Prefeito está em observação

Siqueira Campos teve infarto agudo do miocárdio e passou por cateterismo de emergência. O procedimento foi bem sucedido, informou na última terça-feira (8) o cardiologista Andrés Sanchez, do Hospital Geral de Palmas. "No momento, o paciente encontra-se estável, consciente e permanece na UTI desta unidade hospitalar", disse. Segundo ele, Siqueira Campos ficará em acompanhamento nos próximos dias.