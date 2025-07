Adolescente que matou criança em escola no RS será internado

A Justiça do Rio Grande do Sul determinou a internação provisória do adolescente de 16 anos que matou Vitor André Kungel Gambirazi, 9, durante um ataque a uma escola municipal de Estação, nesta terça-feira (8).

A decisão foi assinada pela juíza Daniela Conceição Zorzi, da 2ª Vara Judicial da Comarca de Getúlio Vargas, e atende a um pedido do Ministério Público, que apontou atos infracionais análogos aos crimes de homicídio e tentativas de homicídio cometidos pelo adolescente.

O jovem entrou na Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi por volta das 10h desta terça. No ataque, ele utilizou dois facões e rojões, segundo a Brigada Militar. Vitor foi atingido e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Outras duas meninas, de 8 anos, e também uma professora de 34 anos, ficaram feridas e foram hospitalizadas.