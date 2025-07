52% dos brasileiros consultam farmacêuticos para comprar remédios

Presidente da APM (Associação Paulista de Medicina), Antônio José Gonçalves diz que o principal impacto do risco da automedicação são os efeitos colaterais e o uso indiscriminado de medicamentos que podem provocar efeitos inadequados ao paciente. "É uma prática que deve ser sempre combatida", completa.

Na visão dele, o farmacêutico pode ajudar em orientações ao paciente sobre o uso do remédio, mas o ideal é que a indicação seja médica. "Isso precisa ser feito partir de um histórico clínico com exames e diagnóstico", diz Gonçalves.

Hoje, no Brasil, segundo a resolução 5/2025 do governo federal, o farmacêutico está autorizado a prescrever MIPs, medicamentos que contem a tarja "sob prescrição" -nestes casos, apenas o profissional com título de especialista em farmácia clínica possui autorização-, renovar prescrições previamente emitidas por outros profissionais de saúde habilitados e prescrever medicamentos em atendimento à pessoa sob risco de morte iminente.