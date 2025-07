Jovem chega à formatura em caixão para denunciar bullying; VÍDEO

Ao sair de dentro do objeto, ela apareceu vestida de preto e vermelho. O objetivo de Lou era passar uma mensagem aos colegas: chamar a atenção para o bullying que ela sofreu "das valentonas" no local em que estudava.

O pai dela, Jason Saunders, foi o "agente funerário". Ele pode ser visto no vídeo caminhando na frente do veículo, de cartola e casaco, enquanto carrega uma bengala. Com a ajuda de outras duas pessoas, Jason levanta o caixão para que ele fique de pé, antes de Lilly fazer sua grande entrada.

A jovem britânica Lilly-Lou, 16 anos, decidiu chegar a seu baile de formatura do colégio dentro de um caixão. Nas imagens virais, um caminhão decorado com lençóis pretos, um esqueleto e flores funerárias carrega o ataúde pela rua em meio a uma multidão.

“Ela fez isso por causa das garotas que a intimidavam na escola. Disseram a ela que quando eu estava muito mal no começo do ano letivo e quase morri, deveria ter sido ela em vez de mim. Então ela fez isso para provar que as palavras deles não significam nada, e alguns alunos apostaram que ela não faria isso", disse a mãe da adolescente, Donna-Marie Saunders, em entrevista ao site "Whats the Jam?".

No Tiktok, o vídeo da chegada de Lilly-Lou no baile de formatura tem mais de 2 milhões de visualizações. Nos comentários, os usuários aplaudiram a ação e apoiaram a decisaõ da adolescente, que encontrou um jeito diferente para chamar a atenção para um problema tão sério: o bullying.