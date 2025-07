Junho foi o terceiro mais quente da história, aponta observatório

"Esta onda de calor foi intensificada pelas temperaturas recordes da superfície do mar no Mediterrâneo ocidental", afirma Samantha Burgess, líder estratégica para o clima do Copernicus. "Em um mundo em aquecimento, as ondas de calor provavelmente se tornarão mais frequentes, mais intensas e afetarão mais pessoas em toda a Europa."

Estados Unidos, norte do Canadá, Ásia central, Ásia oriental e oeste da Antártida também registraram mais calor do que o normal no último mês.

Já a Índia, o leste da Antártida e o sul da América do Sul tiveram temperaturas abaixo da média, com destaque para o frio recorde na Argentina e no Chile, com nevascas registradas em praias próximas a Buenos Aires e no deserto do Atacama.