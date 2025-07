Mbappé reencontra PSG por vaga na decisão da Copa de Clubes

Nas oitavas, goleou o Inter Miami de Lionel Messi por 4 a 0, em jogo que marcou o retorno de Dembélé, artilheiro do time na temporada com 34 gols em 51 partidas, e que estava fora de ação por uma lesão sofrida com a seleção francesa ainda pela Liga das Nações, no início de junho.

Nas quartas, Dembélé voltou a entrar na etapa complementar e marcou nos acréscimos o segundo da vitória por 2 a 0 contra o Bayern.

Ele também deve começar entre os 11 titulares no confronto contra o Real, no lugar de Barcola. "Poderia ter voltado mais cedo, mas preferi esperar e agora me sinto muito bem", afirmou Dembélé.