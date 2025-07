Gaúcho reclama de pênalti e diz que Flu sai de cabeça erguida

Naquele momento, com o placar apontando 1 a 0 para o Chelsea, Renê fez cruzamento da esquerda. Thiago Santos tentou cabeceio e não acertou a bola, que parou no braço esquerdo de Trevoh Chalobah. O juiz François Letexier apitou penal, porém, chamado ao monitor pelo árbitro de vídeo, o polonês Tomasz Kwiatkowski, mudou de ideia.

"Na minha opinião, foi pênalti. Há árbitros que dão esse pênalti, há árbitros que não dão. Vão dizer: 'Ah, o braço estava colado no corpo'. Não, o braço não estava colado no corpo. E mudaria o rumo da partida", afirmou Renato, referindo-se a um lance ocorrido aos 35 minutos do primeiro tempo no MetLife Stadium, em East Rutherford.

Quase todos os jogadores do Fluminense e seu técnico, Renato Gaúcho, usaram a expressão "cabeça erguida" após a derrota por 2 a 0 para o Chelsea, nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes. O tom era de valorização da surpreendente campanha nos Estados Unidos, mas houve também reclamações.

"O defensor estava em uma posição natural", afirmou Letexier, pelo sistema de som do estádio, justificando sua decisão final. O Fluminense não voltaria a balançar a rede no Mundial e, com mais um gol sofrido no segundo tempo, mais um de seu ex-jogador João Pedro, deu adeus à competição nos Estados Unidos.

"A gente tem que olhar para aquilo que fez e voltar de cabeça erguida. Nem o mais otimista torcedor poderia imaginar que a gente pudesse chegar às semifinais", afirmou o zagueiro e capitão Thiago Silva. "É claro que é triste. A gente almejava chegar à final do campeonato, mas deu o nosso máximo. É parabenizar o Chelsea pelo jogo que fizeram", concordou o meio-campista Nonato.

O Fluminense não era apontado entre os favoritos do Mundial, mas, com uma capacidade de investimento menor do que as de Flamengo, Palmeiras e Botafogo, foi o brasileiro que avançou mais. Na primeira fase, teve uma vitória (contra Ulsan HD) e dois empates (Borussia Dortmund e Mamelodi Sundowns). No mata-mata, derrotou Inter de Milão, vice-campeão europeia, e Al Hilal.