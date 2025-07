Mundial: Chelsea vence Flu com gols de brasileiro e vai à decisão

O torcedor supersticioso acredita em rituais e coincidências que, em sua cabeça, são capazes de decidir o resultado de uma partida. Entre as várias crenças que preocupam os aficionados, a chamada "Lei do Ex" é talvez a que mais cause pavor atualmente no futebol. O Fluminense que o diga.

Nesta terça-feira (8), a equipe carioca acabou eliminada da Copa do Mundo de Clubes na semifinal depois de ser derrotada pelo Chelsea, por 2 a 0, no MetLife Stadium, em East Rutherford. João Pedro, 23, formado nas categorias do time das Laranjeiras, foi o grande nome da classificação do clube londrino, com dois golaços, um em cada etapa.

O ex-atleta do Fluminense tem uma relação bastante recente com o Chelsea. Contratado no início do mês, chegando do Brighton, o atacante fez sua estreia na última sexta-feira (4), nas quartas de final do Mundial, no duelo com o Palmeiras, entrando no segundo tempo.