Suspeito de tentar sequestrar Moro em 2023 é preso em Osasco

A Polícia Militar de São Paulo prendeu nesta segunda-feira (7) um homem suspeito de envolvimento com a tentativa de sequestro do senador Sergio Moro (União-PR), em 2023.

Homem foi parado pela polícia em patrulha de rotina do batalhão de choque da PM. Ao consultar sua identidade, os policiais viram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por outro crime: ele teria agido no roubo de um avião no aeroporto de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, em 2024.

Assalto ao avião terminou com dois mortos, um policial e um suspeito. A suspeita é que o crime esteja relacionado à cúpula de uma facção criminosa, cujo nome não foi revelado.

PCC planejou sequestro e extorsão de Sergio Moro em 2023 para conseguir a transferência de chefes da facção para presídios federais. No julgamento que condenou oito pessoas pela tentativa, a juíza da Vara Federal em Curitiba disse que o plano só não foi concretizado porque a PF agiu antes. Além de Moro, havia outras autoridades na mira da facção, como o promotor do Tribunal de Justiça de São Paulo Lincoln Gakiya.