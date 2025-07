Mercado Imobiliário

A Vanguard Campinas celebrou o lançamento do decorado do Frame com um evento imersivo, repleto de experiências sensoriais e tecnológicas.

Clientes e convidados foram transportados para o universo da campanha “Viva o agora” em um ambiente sofisticado, pensado para surpreender — desde o espaço instagramável até os dois decorados, de 50m² e 85m², que encantaram com soluções criativas, tecnologia e uma atmosfera acolhedora.

Com mais de 50% das unidades já vendidas, o Frame consolida a presença da Vanguard na cidade e inaugura uma nova fase do Grupo Plaenge em Campinas.