Número de mortos por enchentes passa de 100

Ultrapassa 100 o número de mortos vítimas de uma inundação no Texas. Os dados foram atualizados na noite desta segunda-feira (7). As chances de os socorristas encontrarem mais sobreviventes diminuem a cada hora neste quarto dia de buscas.

O número de mortos inclui pelo menos 27 meninas e monitoras de um único acampamento de verão, o tradicional Camp Mystic. No local, 11 pessoas ainda estão desaparecidas.

Dan Patric, vice-governador do Texas, reconheceu que sirenes de alerta de inundação poderiam ter salvado vidas se tivessem sido instaladas ao longo do rio. Autoridades do Condado de Kerr consideraram instalá-las, mas desistiram. A instalação foi considerada cara demais.

Mais chuva