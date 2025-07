Aniversariante sozinha ganha parabéns de clientes e funcionários

Reprodução/Redes Sociais/Diário do Nordeste

Ao perceberem que Rafaella comemorava a data sem companhia, os funcionários se aproximaram da mesa e começaram a cantar parabéns. Outros clientes aderiram à homenagem e formaram fila para cumprimentá-la. Rafaella ficou visivelmente emocionada com a reação das pessoas.

Funcionários e clientes de um restaurante japonês em Manaus (AM) surpreenderam a cliente Rafaella Christina com uma homenagem de aniversário, quando ela celebrava sozinha. O gesto espontâneo aconteceu no último 10 de junho e viralizou nas redes sociais após ser captado pelas câmeras de segurança do local.

Nas redes sociais, ela explicou que o aniversário caiu num dia útil, o que impediu amigos de encontrá-la. A família, por sua vez, não gosta comida japonesa. Mesmo assim, ela manteve os planos de comemorar.

Rafaella também contou que havia recebido, poucos dias antes, o diagnóstico de um problema de saúde grave, que exigirá cirurgia. Segundo ela, aquele gesto inesperado foi um alívio em meio a um momento difícil. “Mas aquele momento foi muito especial. As pessoas vindo me abraçar, o carinho… Ali, naquele instante, eu pude sentir Deus me respondendo”, disse.

*Com informações do Diário do Nordeste