Gastos com futebol mobilizam 61% dos brasileiros, mostra pesquisa

A pesquisa indicou também que a maioria dos torcedores (61%) acredita que os eventos de futebol não são acessíveis para o público em geral. Eles disseram que participariam com mais frequência dos eventos se fossem mais baratos.

Por outro lado, 32% dos entrevistados responderam estar dispostos a pagar até mais caro por uma experiência exclusiva com seus times, enquanto 31% considerariam viajar para qualquer lugar do mundo para acompanhar a equipe do coração.

"Quando existem campeonatos como a Copa do Mundo de Clubes, que demanda um planejamento para ir para fora do país, as pessoas conseguem se planejar mais. E acho que as redes sociais acabam intensificando essa paixão. As pessoas veem quando um amigo, um conhecido ou um influenciador viaja para eventos assim, e acabam tendo mais vontade de ir também. Isso aumenta o consumo", afirmou Gambaro.