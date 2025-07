Ninguém é mais amado que Thiago Silva na semi do Mundial

Nenhum jogador das semifinais do Mundial de Clubes é mais amado do que Thiago Silva. O zagueiro do Fluminense construiu história gloriosa em outros semifinalistas da competição.

Thiago Silva é ídolo de Fluminense, PSG e Chelsea. O Real Madrid é o único semifinalista pelo qual o defensor não atuou na carreira.

A relação com o Fluminense vem de longa data. O zagueiro ganhou notoriedade atuando pelo clube carioca no título da Copa do Brasil de 2007 e ficou até 2009, permanecendo como ídolo mesmo após o vice da Libertadores de 2008. Cobiçado pelos principais times do mundo, foi para o Milan.