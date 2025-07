Ex-ministro é achado morto horas após ter sido demitido por Putin

O ex-ministro dos Transportes da Rússia, Roman Starovoyt, foi encontrado morto nesta segunda-feira (8), poucas horas após ser oficialmente destituído do cargo pelo presidente Vladimir Putin. A informação foi confirmada por agências de notícias russas e pelo Comitê de Investigação do país, que trabalha com a hipótese de suicídio.

Leia mais: Yevgeny Prigozhin estava em lista de passageiros de avião que caiu

Segundo as autoridades, o corpo de Starovoyt, de 53 anos, foi localizado dentro de seu carro na região de Odintsovo, nos arredores de Moscou. Ele apresentava ferimento de bala. Fontes próximas à investigação relataram que o disparo teria sido feito pelo próprio ex-ministro.