SP: PM mata trabalhador; vítima levava livro, carteira e marmita

O PM foi autuado por homicídio culposo, mas pagou fiança e responderá o processo em liberdade.

Ao sair do trabalho, Ferreira registrou no status no WhatsApp o horário em que bateu o ponto após o final do expediente: 22h28. Ele foi baleado sete minutos depois.

O caso é investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) e a Polícia Militar acompanha o inquérito.