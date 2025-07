Bebê afogado pelo pai em balde ingeriu 100ml de sabão, diz laudo

Segundo as autoridades, Eliasard Moneus matou o filho, Jacob, afogando-o dentro de um balde com sabão em pó, que foi cuidadosamente fechado e escondido na cozinha de casa. O corpo da criança só foi localizado após uma segunda busca dos policiais no apartamento.

Um homem de 29 anos foi sentenciado a 92 anos de prisão nos Estados Unidos pelo assassinato do próprio filho, um bebê de apenas três meses. O laudo apontou que o bebê ingeriu 100ml de sabão para roupas enquanto se afogava. O crime foi cometido em agosto de 2024, no estado de Indiana, e a sentença foi proferida na última terça-feira (1º).

O desaparecimento do bebê gerou alerta de emergência no estado, mas a busca terminou no dia seguinte, quando o corpo foi encontrado.

Antes do crime, Moneus também agrediu violentamente a esposa com uma barra de ferro. Ela conseguiu dirigir até o hospital, onde recebeu atendimento por múltiplos ferimentos, incluindo fratura no crânio.

Como parte de um acordo judicial, o acusado teve outras acusações retiradas, mas foi condenado por assassinato.