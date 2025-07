Jovem atropela colega que o filmava, bate moto e morre

Um grave acidente na tarde de sábado (5) resultou na morte de Abel Artur Danielli, de 19 anos, na SC-135, em Pinheiro Preto (SC). O jovem pilotava uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo, atropelou um amigo de 20 anos que o filmava do canteiro central da rodovia e, na sequência, colidiu contra outra moto estacionada antes de cair numa valeta, informou o ND Mais.

Leia mais: Motociclista filma o próprio acidente fatal; VÍDEO



Reprodução/ND Mais