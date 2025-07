Rapaz não consegue escapar e morre carbonizado dentro de casa

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma residência na cidade de Campos Novos, no Meio-Oeste catarinense, no sábado (5). Após conterem as chamas com cerca de 10 mil litros de água, bombeiros encontraram o corpo de um homem carbonizado entre os escombros.

A vítima foi identificada como Rudinei Grassi, de 38 anos. Ele morava no local e não conseguiu sair a tempo. A Polícia Militar e a Polícia Científica também foram acionadas para acompanhar a ocorrência e investigar as causas do incêndio, que ainda são desconhecidas.