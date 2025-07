'Esse país vai ter um presidente eleito 4 vezes', diz Lula

A fala ocorre em meio à crise entre o Planalto e o Congresso, com embates como a recente derrubada do decreto que aumentava o IOF. Lula minimizou o atrito com o Legislativo e disse que divergências são normais na democracia.

Durante discurso em Duque de Caxias (RJ), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou estar confiante em uma nova vitória nas urnas em 2026. “Se tudo estiver como estou pensando, esse país vai ter, pela primeira vez, um presidente eleito quatro vezes pelos braços do povo”, declarou, em tom de campanha.

Em outra ocasião, durante o Fórum Empresarial do Brics no Rio, Lula também fez piada sobre o tema, sugerindo aos presentes que aproveitassem para tirar fotos: “Vai que você está tirando com a pessoa certa”, disse, arrancando risos da plateia.

Com um ano e meio ainda pela frente em seu terceiro mandato, o presidente busca reforçar o protagonismo político e reacende as especulações sobre sua candidatura à reeleição.

*Com informações do ND Mais