Lula volta a defender moeda comum do Brics contra dólar

Durante discurso na abertura da 10ª reunião anual do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), realizada na sexta-feira (4), no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a propor a criação de uma moeda comum entre os países do Brics, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A declaração foi feita no primeiro evento oficial ligado à cúpula do grupo, que começa neste domingo (6).

Segundo Lula, a moeda teria como objetivo facilitar as transações internacionais entre os países-membros e reduzir a dependência do dólar. A proposta, que já havia sido defendida por ele em 2023, voltou à pauta apesar de ter sido retirada das discussões oficiais deste ano para evitar tensões com os Estados Unidos.