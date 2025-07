Em recuperação no hospital, Edu Guedes recebe apoio de fãs

Internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, o apresentador e chef de cozinha Edu Guedes, de 51 anos, se recupera da cirurgia de emergência no pâncreas, após exames apontarem a presença de nódulos suspeitos. Médicos ainda aguardam o resultado da biópsia para confirmar se o material retirado é cancerígeno.

A notícia mobilizou fãs nas redes sociais, que deixaram centenas de mensagens de apoio em publicações do chef no Instagram. Entre os comentários, muitos relataram histórias pessoais de superação de câncer e enviaram palavras de fé e encorajamento.

"Eu venci o câncer de pâncreas e tenho certeza que vc irá vencer tb, que Deus te abençoe grandemente", comentou usuária. "Na torcida por vc. Essa batalha você já venceu. Eu creio", escreveu outro. "Câncer de Pâncreas eu te dou uma ordem, saia totalmente do corpo do Edu Guedes, no nome de Jesus. Edu, tome posse da restauração da sua saúde, amém!", desejou uma terceira pessoa.

Edu Guedes deu entrada no hospital por causa de crise renal, quando os exames revelaram os nódulos pancreáticos. A família e a equipe médica ainda não divulgaram informações detalhadas sobre o quadro clínico. A esposa do apresentador, Ana Hickmann, não se pronunciou ainda.