Só 33% dos brasileiros apostam que Brasil vencerá Copa 2026

No grupo daqueles que pretendem ter voto em branco ou nulo, 26% apostam no Brasil campeão em 2026, e 47% não souberam responder. A margem de erro é de seis pontos nesse recorte.

Independentemente do campo político, além do Brasil, a equipe mais citada na pesquisa foi a Argentina, campeã do último Mundial, em 2022, com 9% dos palpites. A Espanha aparece em terceiro, com 8%. Vice na última Copa, a França foi a quarta mais citada, com 6%.

Das três equipes mais citadas além do Brasil, apenas a Argentina confirmou sua vaga na Copa do Mundo de 2026, com a melhor campanha da América do Sul. A equipe alviceleste lidera as Eliminatórias do continente, com 35 pontos em 16 jogos.