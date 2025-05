Com Ancelotti, Brasil tenta 1ª Copa com técnico estrangeiro

Além da bonificação financeira, a conquista daria ao italiano uma marca inédita na história do futebol. Até hoje, nenhum estrangeiro conseguiu levar uma seleção nacional ao título de uma Copa.

São raros até aqueles que conseguiram chegar à decisão no maior palco do futebol. Apenas dois nomes registraram esse feito, o austríaco Ernst Happel, vice-campeão do mundo com a Holanda, em 1978, e o inglês George Raynor, derrotado com a Suécia na decisão do Mundial de 1958 pela seleção brasileira.

Por outro lado, apesar dos raros resultados expressivos, ter um estrangeiro à frente de seleções nacionais é bem comum em Mundiais. Na última edição, em 2022, no Qatar, eles estavam em 34,7% das 32 equipes, com 11 nomes, incluindo o espanhol Julen Lopetegui, à frente dos anfitriões.