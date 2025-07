Mulher morre em queda de 90 m de altura durante rapel

O homem responsável por solicitar resgate do Corpo de Bombeiros contou aos agentes que o grupo era composto por três pessoas, todas praticantes experientes de rapel. Eles saíram do estado de São Paulo para fazer a trilha mineira.

Uma mulher de 36 anos, que não teve o nome divulgado, morreu neste sábado (25) após sofrer uma queda durante prática de rapel na Pedra do Elefante, no município de Andradas, sudoeste de Minas Gerais (a 497 km de Belo Horizonte).

A vítima caiu durante a descida de rapel, faltando 93 metros para chegar até a base da serra. O motivo da queda ainda é desconhecido. O corpo da mulher, segundo o corpo de bombeiros, foi projetado contra o paredão rochoso e a vegetação que ficam à base da montanha.

Os outros membros do grupo encontraram a mulher já sem vida. Bombeiros precisaram andar 6 km em trilhas de mata fechada até localizarem a vítima.

A remoção do corpo foi feita com apoio da equipe funerária que aguardava em um ponto da trilha. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Poços de Caldas, e a Polícia Civil será a responsável por investigar as causas do acidente.