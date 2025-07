Ex-mulher de Nem da Rocinha é presa logo após o parto no RJ

O artigo 318 do Código de Processo Penal prevê que a prisão preventiva pode ser substituída pela domiciliar no caso de mulher gestante ou mãe responsável por crianças de até 12 anos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa. A atual jurisprudência do STF (Supremo Tribunal Federal) reforça o benefício, salvo exceções.

Com residência fixa em Mato Grosso do Sul, Danúbia já havia sido presa em 2017 no Rio por tráfico, associação ao tráfico e corrupção. A prisão ocorreu após Danúbia deixar a Rocinha por conta do racha entre Nem, preso desde 2011, e o então novo chefe da comunidade, Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157.

O tráfico da comunidade, antes controlado pela facção ADA (Amigos dos Amigos), passou para o Comando Vermelho durante a gestão de Rogério.