Três tigres brancos raros nascem no interior de SP; VÍDEO

Após anos no zoológico do Beto Carrero World, desativado em 2024, Cassaro foi trabalhar no Animália. Para ali se mudaram vários animais que viviam no parque de Santa Catarina, inclusive os tigres Indira e Radesh, que tiveram uma temporada fogosa, e depois foi cada um para seu canto. O pai dos filhotes foi apartado da parceira dias antes de ela parir.

Eles não dividem o mesmo espaço. "Tigres são solitários na natureza. Se a gente deixasse o macho junto, com certeza ele ia matar os filhotes. Só se encontram no cio, copulam e se separam." Mesmo a mãe só fica com a prole por mais ou menos um ano.

Segundo Cassaro, os nomes em hindi servem para honrar a ancestralidade indiana. Não são uma subespécie, apenas tigres com uma anomalia genética que, de tanto cruzarem entre si, acabaram se multiplicando.