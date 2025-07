Brasil soma 222 cavalos mortos por ração contaminada

O Ministério da Agricultura e Pecuária já contabiliza 222 mortes de cavalos em diferentes estados do país com suspeita de ligação ao consumo de uma ração fabricada pela empresa Nutratta Nutrição Animal.

Em comunicado divulgado no dia 17 de junho nas redes sociais da empresa, a Nutratta afirmou que, desde os primeiros sinais de anormalidade, agiu com responsabilidade, cautela e colaborou com os órgãos competentes.

Disse ainda que, até o momento, não há evidências de contaminação ou falhas nos produtos destinados aos bovinos. Já a fábrica que produz a linha de ração para cavalos foi interditada pelo Mapa, e amostras foram coletadas para análise.

"Ressaltamos que o nosso pronunciamento, nesse momento, não se deu por omissão, mas sim por respeito à busca da verdade - um dos valores inegociáveis da empresa. Preferimos adotar uma postura responsável e conservadora, ao invés de emitir alerta sem fundamentação técnica ou orientações precipitadas diante de um cenário desconhecido, sensível e sem precedentes."