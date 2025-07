Baleias-jubarte são resgatadas de redes no Litoral Norte; VÍDEO

Segundo o instituto, as técnicas de resgate seguem protocolos internacionais de segurança desenvolvidos por instituições como o Center for Coastal Studies (EUA) e adaptados ao Brasil com treinamentos promovidos pelo CMA-ICMBio, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos, ligado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente).

O procedimento envolve o uso de embarcações de pequeno porte e ferramentas adaptadas, que permitem cortar as redes sem a necessidade de contato direto com o animal --o que evita riscos tanto para a baleia quanto aos socorristas. A aproximação é feita de forma progressiva, observando o comportamento do animal e priorizando sua segurança.

A equipe de resposta da organização conta com seis profissionais capacitados, organizados em três duplas operacionais.